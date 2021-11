Remscheids zentraler Busbahnhof : Der neue Ebert-Platz wird deutlich teurer

Remscheid Vor allem Baupreissteigerungen schrauben die Gesamtkosten in die Höhe. Der „Hockey-Schläger“ kostet 500.000 Euro mehr. Höhere Zuschüsse vom Land und Einsparungen beim Material mildern den Effekt auf den Haushalt.

Was Kritiker des Projekts befürchtet haben, ist eingetreten. Der Umbau des Friedrich-Ebert-Platzes wird deutlich teurer als geplant. Beschloss der Rat 2019 noch einen neuen zentralen Busbahnhof mit angedocktem Bürgerplatz mit Gesamtkosten von 7,5 Millionen Euro, so geht die Verwaltung nun davon aus, dass der städtische Anteil sich am Ende auf 9,125 Millionen Euro erhöhen wird. Nimmt man die Anteile der Stadtwerke dazu, die unter anderem ein neues Betriebsgebäude errichten, wird die Umgestaltung 14 Millionen Euro kosten. Das berichteten Stadt und Stadtwerke bei einem Pressegespräch.

Wesentlicher Grund für den Kostensprung sind Baupreissteigerungen. So wird allein das optische Markenzeichen des Busbahnhofs, die wie ein Hockey-Schläger geformte Haltestellenüberdachung, rund 500.000Euro mehr kosten als angenommen., sagte Burkhard Fey von der Stadtverwaltung. Hier schlagen die gestiegenen Stahlpreise voll durch. Teurer als geplant wird auch die Schließung des Fußgängertunnels an der Elberfelder Straße. Die Stadt hat entschieden, die dunkle Röhre nicht einfach nur von der Seite zu verfüllen, sondern mit einem Zugriff von oben auch dicht zur Fahrbahn abzuschließen. So will man verhindern, dass sich erneut über dem Tunnelbereich eine Absenkung in der Fahrbahn ergibt.