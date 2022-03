Schule in Mettmann und Erkrath : Finanzgenies beim Börsen-Planspiel

Einen guten dritten Platz belegten die Schüler des Konrad-Heresbach-Gymnasium beim Börsen-Planspiel. Foto: Kreissparkasse Düsseldorf

Kreis Heresbach-Gymnasiasten und Gymnasium Neandertal waren sehr erfolgreich. Dabei hatten es die Schülerteams an den Wertpapierbörsen nicht einfach.

Einen guten dritten Platz belegte das Konrad-Heresbach-Gymnasium als Finanzgenies beim Börsenplanspiel. Gleich fünf Teams des Gymnasiums am Neandertal in Erkrath hatten bei der 39. Runde des Planspiels Börse die Nase vorn und enterten das Siegerpodest. Dabei waren es nicht einfache Zeiten für die Schülerteams. Die Kreissparkasse Düsseldorf zeichnete nun die sechs Spielergruppen mit Urkunden und Preisgeldern im Gesamtwert von 1200 Euro aus.

Ein Online-Wettbewerb wie das Planspiel Börse eignet sich besonders in den aktuellen Zeiten sehr gut, um jungen Menschen die Zusammenhänge zwischen Börsenkursen und Nachrichten spielerisch zu vermitteln. Erstmals wurde eine Runde des Planspiels Börse über das Jahresende hinaus gespielt, da der Zeitraum von zehn auf 17 Wochen verlängert wurde.

Insgesamt 21 Teams mit 62 Teilnehmenden traten diesmal im Wettbewerb per App gegeneinander an und versuchten, durch geschickte Investitionen ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro unter realen Börsenbedingungen zu vermehren.

Knapp 98.000 Teams europaweit haben beim Börsenspiel ihr Geschick am Aktienmarkt getestet. „Man kann nichts verlieren, das ist die beste Erkenntnis, die wir daraus gewinnen konnten“, sagte ein Spieler vom Gymnasium am Neandertal bei der Siegerehrung.

Es wurde nicht nur spekuliert, vor allem wurde gewertet. Gewertet wurden die Kategorien „Nachhaltigkeit“ und „Depoterfolg“; die jeweils ersten drei Platzierungen beider Kategorien wurden mit 300, 200 und 100 Euro für ihre Investitionserfolge belohnt.

Gleich doppelt prämiert wurden die „Lightning McQueens“ vom Erkrather Gymnasium am Neandertal: Die „Lightning McQueens“ sicherten sich Platz eins beim Depoterfolg und Platz zwei bei der Nachhaltigkeitswertung. Das Team „Rennstall Richard“, ebenfalls vom Gymnasium am Neandertal, belegte Platz eins in der Nachhaltigkeitswertung.

Das Team „Jukran“ vom Mettmanner Konrad-Heresbach-Gymnasium gewann mit dem dritten Platz in der Depotwertung 100 Euro, das Team „Van Sheng“ vom Gymnasium am Neandertal gewann ebenfalls 100 Euro für den dritten Platz in der Wertung Nachhaltigkeit.