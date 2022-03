Vor dem Welt-Frauentag : Frauen-Führung durch das Remscheider Röntgen-Museum

Lennep Museumspädagogin Sonja Klarhof und die stellvertretende Museumsleiterin Birgit Dömling über die Rolle der Frauen in Wissenschaft und Technik.

Im Nobelpreis-Raum, das den Moment der Preisübergabe an Lenneps berühmtesten Sohn Wilhelm Conrad Röntgen darstellt, erzählt Klarhof über das Schicksal von Marie Curie: Die Naturwissenschaftlerin war zu ihrer Zeit maßgeblich an der Entdeckung und Forschung von Radioaktivität beteiligt, wurde allerdings von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften für den dafür vorgesehenen Physiknobelpreis lediglich nachnominiert, und nur weil sich einer der Juroren, der ihre Arbeit kannte, für sie einsetzte. Der Preis sollte nämlich ursprünglich an ihren Mann Pierre Curie und dessen Kollegen Henri Becquerel gehen, erklärt Klarhof: „Das Preisgeld wurde am Ende aber auch nicht gleichmäßig durch dreigeteilt, sondern halbiert. Die eine Hälfte ging an das Ehepaar Curie, die andere Hälfte an Becquerel“, berichtet Klarhof. „Also doch wieder an den Mann“, entfuhr es einer brüskierten Teilnehmerin. Überhaupt seien die Nobelpreise bis heute sehr von Männern dominiert. Von bisher 975 verliehenen Nobelpreisen gingen lediglich 57 an Frauen.