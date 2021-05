Corona in Remscheid : Die Intensivstation bleibt voll

Remscheid Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus ist in Remscheid von Sonntag auf Montag um sechs auf 32 gestiegen. Zwölf liegen gar auf der Intensivstation. Auch die Inzidenz ist wieder gestiegen.

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie kommt Remscheid nicht so recht vom Fleck. Wie die Stadt am Montag mitteilt, gibt es aktuell 620 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden.1123 Personen stehen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne.