Fotos: Die Entscheidungsträger im Remscheider Krisenstab

Frank Neveling

Alter 60

Funktion Leiter des Gesundheitsamtes

Persönlicher Corona-Moment „Ich bin stolz, ein solches Team im Gesundheitsamt zu haben. Wir haben es geschafft, bislang (relativ) gut durch die schwere Corona-See zu kommen.“

Herausforderung im Fachbereich „Die Motivation bei den Mitarbeitern auch in den kommenden Monaten weiter hoch zu halten, und dass alle gesundheitlich an Bord bleiben können – um letztendlich das Beste für die Remscheider Bevölkerung zu erreichen, was möglich ist.“