„Grobi“ angeblich in Ungarn aufgetaucht

Remscheid Der entflogene Riesenseeadler „Grobi“ ist anscheinend bis nach Ungarn gekommen, berichtet Carola Schossow von der Falknerei Bergisch Land.

Er sei dort am Donnerstag in einem Nationalpark aufgetaucht, sagte die Remscheiderin Radio RSG. Tags zuvor war das majestätische Tier noch in Österreich gesichtet worden.