Corona in Remscheid : 77-Jähriger ist 40. Todesopfer der Pandemie

Corona in Remscheid

Remscheid Im Zuge der Corona-Pandemie gibt es ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, starb ein 77-jähriger Remscheider mit multiplen Vorerkrankungen und einer Covid-19-Erkrankung.

Er ist der 40. Corona-Todesfall in Remscheid. Es befinden sich derzeit 204 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind, in angeordnter Quarantäne. 820 Personen stehen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 157,2 neuen Fällen je 100.000 Einwohner.