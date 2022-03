Auch zweiter Test positiv : Wüst muss wegen Corona in Israel in Quarantäne bleiben

Nun hat sich auch Wüst infiziert. Foto: dpa/Marius Becker

Update Düsseldorf/Jerusalem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist während einer Israel-Reise zweimal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vorerst bleibt er dort in Quarantäne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein weiterer Test am Montagabend hat einen ersten positiven Test bestätigt. Nach Angaben des Regierungssprechers befolgt der Landeschef die Vorgaben der israelischen Gesundheitsbehörden und hat sich in Quarantäne begeben.

Wüst hatte erst am Sonntag eine viertägige Reise nach Israel angetreten und am Montag einen Kranz in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem niedergelegt. Aus Gründen der Vorsicht hatte der Ministerpräsident die weiteren Termine seiner Reise zunächst nicht wahrgenommen. Der Leiter des NRW-Landesvertretung Berlin, Mark Speich, vertrat ihn zunächst bei den für Montag geplanten Veranstaltungen. Wüst werde jetzt aus der Isolation heraus weiter arbeiten, erklärte ein Sprecher.

Wüst muss mindestens fünf Tage ab dem ersten positiven Test in Israel in Quarantäne bleiben, bevor er sich für einen Heimflug frei testen kann. Dafür sind zwei negative PCR-Tests notwendig. Maximal kann eine Quarantäne in Israel sieben Tage dauern. Danach ist kein weiterer Test mehr erforderlich. Spätestens ab kommenden Montag kann der CDU-Politiker seine Isolation verlassen.

Der NRW-Ministerpräsident meldete sich in einer Twitter-Botschaft aus Jerusalem und bedankte sich für zahlreiche Genesungswünsche aus der Heimat. „Mir geht es prima. Alles soweit in Ordnung“, sagte Wüst.

Vielen Dank für all die guten Wünsche! pic.twitter.com/yHaXjqzlqQ — Hendrik Wüst (@HendrikWuest) March 14, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) an diesem Donnerstag sei ohnehin in digitaler Form geplant, so dass Wüst als MPK-Vorsitzender auch per Video-Schalte aus Israel daran teilnehmen könnte, hieß es aus seinem Umfeld. Die MPK soll mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) unter anderem über die aktuelle Corona-Lage beraten. Wüsts Rückreise war ursprünglich für Mittwoch geplant. Nach Ausgaben seines Sprechers geht es ihm weiterhin gut.

Für den erst seit fünf Monaten amtierenden neuen Regierungschef ist es die erste außereuropäische Dienstreise. Er ist mit einer relativ kleinen Delegation unterwegs, wie die Staatskanzlei berichtet hatte. Der CDU-Politiker sollte in Israel Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und Kultur treffen. Ein Schwerpunkt der Reise sollte die Weiterentwicklung der Wirtschaftsbeziehungen sein.

(kes/peng)

Der Artikel wurde um die aktuellen israelischen Quarantäneregeln ergänzt.

(peng/kes/dpa)