Lenneper Straße in Remscheid : 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Lenneper Straße in Remscheid

Remscheid Auf der Lenneper Straße in Remscheid ist es am Montagabend zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Seat gekommen. Ein Jugendlicher wurde schwer verletzt.

Eine 54-jährige Fahrerin aus Remscheid war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Lenneper Straße in Richtung Zentralpunkt unterwegs, als ein 16-jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn trat. Der Seat fuhr den Fußgänger an, der Jugendliche erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.