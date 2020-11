Pandemie in Remscheid : Coronavirus: Neue Verordnung tritt in Kraft

Coronavirus: Neue Verordnung tritt in Kraft

Pandemie in Remscheid

Remscheid 224 Remscheider sind dem Gesundheitsamt zufolge derzeit mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in Quarantäne. Ebenso wie 762 Menschen, die als Verdachtsfälle gelten.

32 Personen sind in stationärer Behandlung, davon neun auf der Intensivstation, vier müssen beatmet werden. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche beschreibt, liegt am Montag bei 159,0. Insgesamt sind bislang 2043 Remscheider positiv auf das Coronavirus getestet worden, 1780 gelten als genesen, 39 sind gestorben.

Zudem verkündet die Stadt, dass ab Dienstag, 1. Dezember, die neue Coronaschutzverordnung gilt. Treffen in der Öffentlichkeit sind wie bislang nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts und eines weiteren Haushalts erlaubt – allerdings ab Dienstag nur noch bis maximal fünf Personen. Eine Lockerung der Kontaktreduzierung ist vom 23. Dezember bis zum 1. Januar 2021 vorgesehen. An diesen Tagen – also auch zum Weihnachtsfest – dürfen maximal zehn Personen im engsten Familien- oder Freundeskreis zusammentreffen.