Ansichtssache in Remscheid : Auch lange Tunnel haben einen Ausgang

Meinung Remscheid Die derzeit konkreter werdenden Planungen der Verwaltung für ein Impfzentrum in Hackenberg machen Hoffnung auf ein Ende der Corona-Agonie.

Vom Licht am Ende des Tunnels sprach Krisenstabsleiter Thomas Neuhaus in der vergangenen Woche, als die Bezirksregierung in Düsseldorf die Städte im Bergischen über den Zeitplan für die Impfungen gegen das Coronavirus informierte. Mit dem Einstieg in die konkrete Prüfung eines Standortes am Hackenberg für dieses so wichtige Zentrum ist dieses Licht wieder ein Stück nähergekommen. Schon sehr bald sollen die ersten Menschen in der Seestadt auf dem Berge geimpft werden können. Das macht Hoffnung, dass dieser böse Traum ein Ende haben kann.