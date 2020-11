Digitales Festival in Remscheid : Beeindruckendes Parkett für die Kultur

Digitales Festival in Remscheid

Remscheid Mit großem Aufwand hat Maximilian Süss verschiedenen Künstlern mit dem Projekt „Kunst und Kultur in Remscheid“ eine digitale Bühne geboten.

Zwei rote Sofas. Sie stehen weit genug auseinander, um die Regeln einzuhalten und doch nah genug, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und genau darum geht es Maximilian Süss und seinem Team am Samstag. Er will der Stille ein Ende setzen, die der zweite Lockdown dem Kulturbereich verordnet hat. Also hat Süss im „Löf“ diese beiden roten Sofas ins Rampenlicht gerückt.