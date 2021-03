Corona-Pandemie im Bergischen Land : Städte ziehen Bewerbung als Modellregion zurück

Bergisches Land Die Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal haben sich am Mittwoch darauf verständigt, ihre gemeinsame Bewerbung als Modellregion für die schrittweise Öffnung des gesellschaftlichen Lebens beim Land NRW zurückzuziehen.

Am Vormittag hatten die drei Oberbürgermeister gemeinsam beschlossen, das Land davon zu unterrichten. In einem Brief an das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie begründeten sie den Rückzug mit den formulierten Bedingungen und der Frist von 34 Stunden. Es erscheine in der Kürze der Zeit nicht realistisch, diese Bedingungen zu erfüllen.