Statistisches Landesamt veröffentlicht Prognose : Immer mehr ältere Menschen im Erkelenzer Land

Die Bevölkerungsprognose des statistischen Landesamtes ist für Stadtplaner ein wichtiger Anhaltspunkt: Sie werden sich auf wachsende Bedürfnisse älterer Menschen einstellen müssen (Symbolfoto). Foto: Robert Kneschke - stock.adobe.co/Robert Kneschke

Erkelenzer Land In den Städten Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg wird der Anteil der über 65-Jährigen bis 2050 extrem steigen, während die Altersgruppen der unter Sechsjährigen schrumpfen. Zwei Städte schaffen es vor diesem Hintergrund dennoch, zu wachsen, während die Einwohnerzahl in den anderen beiden sinkt.

Setzt sich die Bevölkerungsentwicklung so fort wie in den vergangenen Jahren, dann wird einer Prognose des statistischen Landesamtes zufolge die Einwohnerzahl der Städte Hückelhoven und Wassenberg steigen, während sie in Erkelenz und Wegberg sinkt.

Demnach soll der Kreis Heinsberg in diesem Zeitraum um 2,7 Prozent auf dann 263.000 Einwohner wachsen. Allerdings ist dieses Wachstum der Vergrößerung der älteren Bevölkerungsgruppen zwischen 6 und 80 Jahre (plus 17 Prozent) sowie 80 Jahre und älter (plus 91,7 Prozent) geschuldet. Am stärksten schrumpfen hingegen die Gruppen der unter Dreijährigen (minus 13,7 Prozent) und der Drei- bis Sechsjährigen (minus 11,2 Prozent).

Erkelenz In Erkelenz soll die Zahl der Einwohner bis 2050 um 4,7 Prozent auf dann 41.233 sinken. Besonders stark schrumpfen dabei die Anteile der bis Dreijährigen (minus 19,8 Prozent) und der Drei- bis Sechsjährigen (minus 17,1 Prozent). Die Zahl der 65- bis 80 Jährigen steigt hingegen um 2,3 Prozent, die der über 80-Jährigen sogar um 87 Prozent.

Hückelhoven In Hückelhoven soll die Bevölkerungszahl hingegen um 7,4 Prozent auf dann 43.412 im Jahr 2050 steigen. Allerdings wird die Zahl der bis Dreijährigen im selben Zeitraum um 6,7 und der Drei- bis Sechsjährigen um 6,6 Prozent sinken. Die Zahl der 65- bis 80-Jährigen (plus 27,5) und der über 80-Jährigen (plus 91,8 Prozent) wird hingegen deutlich steigen.

Wassenberg Auch in Wassenberg soll die Zahl der Einwohner um 11,6 Prozent auf dann 21.009 steigen, wobei die Zahl der bis Dreijährigen (minus 17) und der Drei- bis Sechsjährigen (minus 9,4 Prozent) sinkt. Die Zahl der 65- bis 80-Jährigen soll hingegen um 40,5, die der über 80-Jährigen sogar um 124,1 Prozent steigen – Rekordwachstum einer Altersgruppe im Erkelenzer Land.

Wegberg In Wegberg soll die Zahl der Einwohner um 4,8 Prozent auf dann 26.787 sinken. Dabei schrumpfen vor allem die Altersgruppen der 19- bis 25-Jährigen (minus 17,5), der 40- bis 65-Jährigen, der Null- bis Dreijährigen (minus 15,7) und der Drei- bis Sechsjährigen (minus 14,2 Prozent). Besonders stark wächst hingegen die Altersgruppe der über 80-Jährigen (61,6 Prozent).

