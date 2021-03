Remscheider vor Gericht : 54-Jährigem droht Rückkehr ins Gefängnis

In der kommenden Woche soll das Urteil verkündet werden. Foto: David-Wolfgang Ebener

Remscheid/Wuppertal Der Mann aus Remscheid hatte eine Escort-Dame in der leerstehenden Mannesmann-Villa an der Burger Straße gefesselt und geschlagen.

Acht Jahre Haft und dann noch zehn Jahre in der Sicherungsverwahrung: Das hatte der Angeklagte hinter sich, als es ein Jahr nach der Entlassung im Sommer 2020 zur Begegnung mit einer Escort-Dame gekommen war, wegen deren Folgen der 54-Jährige erneut auf der Anklagebank sitzt.

Er selbst hat nicht bestritten, die Frau in der Mannesmann-Villa an der Burger Straße geschlagen und auch gefesselt zu haben. Allerdings nicht, um sie zu vergewaltigen – sondern weil es angeblich Streit ums Geld gegeben haben soll und er versucht habe, sie ruhig zu stellen. Eine laut um Hilfe rufende Prostituierte in einer solchen Situation? Da seien ihm aus Furcht vor juristischen Konsequenzen die Sicherungen durchgebrannt. Das Opfer hatte hingegen von Schlägen und Tritten erzählt und davon, vom Angeklagten durch das ganze Haus gezerrt und gefesselt worden zu sein.