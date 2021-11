Zahlen zur Pandemie : 346 Corona-Fälle in Remscheid

Remscheid 346 Remscheider sind mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne, meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag.

Weil am Mittwoch eine Störung im Stromnetz die städtische Telefonanlage und die Server bis in den Nachmittag hinein lahmgelegt hatte, konnten die Neuinfektionen nicht termingerecht an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet werden – darum gibt es am Donnerstag keine aktuelle Corona-Inzidenz.