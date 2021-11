„Burgleuchten“ : Schloss Burg – glänzend und gruselig

△ Weithin sichtbar: Das illuminierte Schloss Burg. Foto: Peter Meuter

Solingen Bis zum zweiten Advent tauchen wieder hunderte Leuchten die historische Anlage an den Wochenenden in bunte Farben. An diesem Wochenende nahm das abendliche Spektakel mit Begleitprogramm seinen spektakulären Anfang.

Der bläuliche Lichtschein zeichnet unheimliche Muster auf die groben, unbehauenen Wände des Rittersaals. Blutrot leuchten dazwischen die Sprossenfenster. Die Nacht hat sich über den Burghof gelegt. Über den scheint das grün angestrahlte Standbild Graf Adolfs I. in kriegerischer Pose und mit finster-entschlossenem Blick zu wachen. Schritte hallen über den feuchten Steinboden und die Holztreppe, die zur Mauer empor führt. Dort hinauf steigen in dunkle Jacken gehüllte Besucher. An diesem Abend könnte Schloss Burg eine stimmige Kulisse für Gruselfilme im historischen Gewand abgeben, man wartet förmlich auf Schlossgespenster, Hexen oder Vampire, die im verwinkelten Gemäuer ihrem schauerlichen Treiben nachgehen.

„Burgleuchten“ zieht seit diesem Wochenende Gäste an, die Schloss Burg einmal gänzlich anders erleben wollen als bei Schul- oder Familienausflügen. „So haben wir das alles noch nie gesehen“, sagt die Remscheiderin Simone Lindner – und sie kennt Schloss Burg sehr gut, durch Rundgänge, Hochzeiten und Taufen. Die Beleuchtung der Burg fasziniert auch Tanja Popp, die aus Nürnberg zur Verwandtschaft ins Bergische Land gereist ist. „Ich habe gleich ein paar Fotos gemacht von diesen gemusterten Fenstern, die im Licht noch besser wirken, und von dieser rauen Fassade“, erzählt die Nürnbergerin.

Info Burgleuchten geht weiter Termine Alle Wochenenden bis einschließlich 5. Dezember, jeweils freitags bis sonntags von 17 bis 22 Uhr. Tickets Karten kosten 9,50 Euro (sonntags neun), für Kinder von zehn bis 14 Jahren fünf Euro, jüngere haben freien Eintritt. Erhältlich sind die Karten unter www.solingen-live.de, Es gelten die 3G-Regeln.

Über 700 Leuchten lassen die Burg seit Freitag und bis Anfang Dezember an jedem Wochenende nach Sonnenuntergang erstrahlen und schaffen eine entrückte Atmosphäre. Verantwortlich dafür ist Peter Wendland: Der Sozialpädagoge und Musiktherapeut bietet seit einigen Jahren die Gruselführungen auf der Burg an – und trat mit der Idee für die Lichtspiele an den Schlossbauverein heran.

Schließlich organisierte der Initiator im vergangenen Jahr mit seinen Mitstreitern das erste „Burgleuchten“. 6000 Besucher wandelten damals über das bunt erleuchtete Museums-Gelände. In diesem Jahr lockt das Licht-Spektakel nun an vier statt zuletzt drei Wochenenden. Dass die Burg mitten in ihrer Renovierung steht und daher große Teile eingerüstet und nicht nutzbar sind, schreckte Wendland nicht: „Das ist eben eine besondere Herausforderung.“

Dem Erlebnischarakter kann das in der Tat nichts anhaben. Denn außer den sichtbaren Lichtern, die auch die Reiterstatue Graf Engelberts scheinbar zum Glühen bringen und Wappen auf ein Fachwerkdach zaubern, wartet noch mehr auf die Besucher. Freitags ist ein Stelzenkünstler zu Gast. In gewissen Zeitabständen erklingen Fanfaren. Und samstags erklingt Live-Musik im Bergfried mit hallender Gitarre und Gesang. „Das hat uns sehr gut gefallen“, resümiert die Düsseldorferin Mina Seiler, nachdem sie mit ihrer Tochter am Fuß des Turms angekommen ist. Auch die Dauerausstellung mit ihrem Eingang auf der Burgmauer hätten sie erstmals besucht, verrät sie.