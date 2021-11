Corona in Remscheid : Lange Schlangen bei Impfungen im Gesundheitshaus

Remscheid Bei der Impfaktion am Remscheider Gesundheitshaus hat sich am Dienstag eine lange Schlange gebildet. Die Stadt bittet, sich nicht mehr anzustellen. Zwei weitere Corona-Patienten sind ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Drei der nun 17 Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus werden auf der Intensivstation behandelt. Einer davon wird invasiv beatmet, wie es von der Stadt heißt. Laut Gesundheitsamt gibt es nun 295 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 469 Personen stehen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne.

Wie die Stadt mitteilt, haben sich bereits vor dem Start der Impfaktion die ersten Menschen angestellt. Am Vormittag war die Warteschlange bereits so lang, dass sich niemand mehr für das temporäre Impfangebot anstellen soll. Am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. November, sowie vom 22. bis 24. November bietet die Stadt die Impfaktionen im Gesundheitshaus am Standort Hastener Straße 15 an.