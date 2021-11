Pandemie im Kreis Viersen : 18 Menschen mit Corona im Krankenhaus

Im Kreis Viersen liegen derzeit 18 Menschen im Krankenhaus, die an Covid-19 erkrankt sind. Drei von ihnen sind auf der Intensivstation (Symbolbild). Foto: dpa/Barbara Gindl

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Mittwoch, 17. November, 116 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten damit 1007 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 205 in Willich, 110 in Kempen, 96 in Tönisvorst und 46 in Grefrath.

Einen neuen Fall meldete der Kreis von der Liebfrauenschule in Grefrath-Mülhausen.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 18 Menschen stationär behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind, drei von ihnen liegen auf einer Intensivstation.

Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – steigt im Kreis Viersen nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 201,3 auf 214,7 und ist damit höher als im Landesschnitt: Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 183,0.

