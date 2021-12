Ratingen : Ratinger können ihre Stadt jetzt erfühlen

Die Ratinger Jonges stiften eine neue Stadtplastik unweit des Marktplatzes. Guido Multhaupt (Jonges), Werner Kabacinski (Stadt), Künstler Egbert Broerken und Edgar Dullni (Jonges, v.l.) begutachten die Installation. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Im Frühjahr gaben die Ratinger Jonges bei Künstler Egbert Broerken ein Bronze-Tastmodell der Ratinger Innenstadt in Auftrag. Jetzt wurde es an seinem endgültigen Standort am Marktplatz installiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Bindmann

Ab sofort können sich Ratinger auf einen Spaziergang der besonderen Art machen: Sie können mit den Fingerkuppen an der Stadtmauer entlang streifen, dem Bürgerhaus über das Dach streichen oder Straßen und Gassen verfolgen und so noch so manchen bislang unbekannten Winkel entdecken. Möglich macht das ein bronzenes Tastmodell der Ratinger Innenstadt, das seit Mittwoch an der Gabelung Brunostraße und Oberstraße steht.

„Eines dieser Modelle ist uns auf einem Ausflug nach Münster begegnet“, erinnert sich Edgar Dullni, Baas der Ratinger Jonges. Gemeinsam mit Vizebaas Guido Multhaupt klopfte Dullni die Möglichkeiten ab. Der Standort der Skulptur sollte zentral gelegen sein, musste aber mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden. Nachdem schließlich das Okay aus dem Innenstadtbüro gekommen war, dass der Ratinger Verfügungsfonds einen Teil der Kosten übernimmt, konnte der Künstler Egbert Broerken kontaktiert werden.

Info Ratinger Innenstadt zum Anfassen Das Bronzemodell ist ein Meter mal 65 Zentimeter groß und in etwa 80 Zentimetern Höhe aufgestellt. Rund 110 Kilogramm wiegt die Plastik, die auf drei Säulen fest verankert ist. Das Modell zeigt die Ratinger Innenstadt maßstabsgetreu. Brailleschrift ermöglicht es auch Sehbehinderten, ihre Stadt neu zu erfahren. Rund 30.000 Euro haben die Ratinger Jonges und der städtische Verfügungsfonds investiert.

Broerken hat schon einmal in Ratingen Spuren hinterlassen. Er fertigte das Rathausmodell in der Minoritenstraße, das ebenfalls zum Ertasten einlädt. Für den neuen Auftrag reiste der Soester erneut in die Dumeklemmerstadt. „Um ein Modell anzufertigen, habe ich jedes einzelne Haus von allen Seiten fotografiert“, erklärt der Künstler. Als Basis für die späteren Stadtansichten – insgesamt stammen rund 240 Tastmodelle weltweit aus der Hand des Künstlers – dienen Pläne des Katasteramtes.

Mithilfe der Brailleschrift erfahren Sehbehinderte, um welche Gebäude es sich handelt - hier die evangelische Stadtkirche. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Fertigung im sogenannten Wachsausschmelzverfahren ist aufwändig. „Aus Kunststoff wird eine Form geschnitzt, die schließlich in Silikon abgeformt wird“, erklärt Broerken. Diese wiederum wird mit Wachs ausgepinselt. Jetzt werden erste Feinheiten, zum Beispiel die Brailleschrift, herausgearbeitet. Die gesamte Form muss nun in Schamott ausgeschmolzen werden und etwa zehn Tage aushärten. Erst dann wird die Negativform mit Bronze gefüllt. Zu guter Letzt wird das Metall durch eine spezielle Beschichtung geschützt. Alles in allem braucht Broerken, der in seinem Atelier mit seinem Sohn zusammenarbeitet, ein dreiviertel Jahr, bis die Miniaturstadt steht.

Das Modell ist nicht nur optisch ein Kleinod. Es erfüllt durchaus einen Zweck. Worauf es ankommt, hat Broerken in enger Zusammenarbeit mit der Blindenschule Soest gelernt. Damit Blinde und Sehbehinderte ihre Stadt erfassen können, muss das Modell maßstabsgetreu sein. Erst so lassen sich Höhen und Größenordnungen einschätzen. Darüber hinaus ist die Skulptur exakt an den Himmelsrichtungen ausgerichtet und kann für Sehbehinderte so als tastbarer Stadtplan fungieren.

Doch auch Sehende können ihre Stadt jetzt aus ganz neuen Perspektiven entdecken. Sie erhalten eine einzigartige Sicht von oben auf Gebäude und Plätze. Anfassen ist übrigens ausdrücklich erlaubt. „Stellen, die häufig berührt werden, schimmern nach einer Weile goldfarben“, so der Künstler.