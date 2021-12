Impf-Strategie für Ratingen : Griese: Energie ins Boostern stecken

Ratingen Die Ratinger SPD-Sozialstaatssekretärin erläutert notwendige Impf-Strategie.

Jetzt kommt es laut Griese darauf an, alle Energie ins Boostern und in deutlich mehr Erst- und Zweitimpfungen zu stecken. „Noch immer sind zu wenig Menschen in Deutschland geimpft. Mindestens 16 Millionen Menschen könnten sich noch impfen lassen.“ Das sei besonders nötig, um die Kinder, die noch nicht geimpft werden können, zu schützen.