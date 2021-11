Klinikum Niederberg : Freiwilliger Einsatz: Helios-Mitarbeiter helfen im Ahrtal

Niederberg Mit der Aktion am vergangenen Wochenende ist die Unterstützung noch nicht beendet. In den Kliniken werden jetzt Wunschbäume aufgestellt.

(RP) Mara Walther arbeitet als Pflegekraft im Helios Klinikum Schleswig. Sie hatte im verwüsteten Ahrtal zu den Helfern der ersten Stunde gehört und, mit der großen Not der Menschen dort vor Augen, einen Brief an den Helios CEO Dr. Francesco De Meo geschrieben. Daraus ist der HeliosHelferHände-Tag entstanden, bei dem am vergangenen Wochenende Mitarbeitende aus über 20 Helios Kliniken bei den Hochwasser-Betroffenen direkt vor Ort angepackt haben.