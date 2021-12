Kultur in Ratingen : Kammerchor Ratingen stimmt auf Advent ein

Ratingen Die „Weihnachtsgeschichte“ wird Ausgangs- und Mittelpunkt des diesjährigen Programms der Advents- und Weihnachtskonzerte sein, die traditionell am vierten Advents-Wochenende stattfinden.

() Der Ratinger Kammerchor stimmt live und auf Tonträger auf die Adventszeit ein. Die „Weihnachtsgeschichte“ wird Ausgangs- und Mittelpunkt des diesjährigen Programms der Advents- und Weihnachtskonzerte sein, die traditionell am vierten Advents-Wochenende stattfinden. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen werden insgesamt vier Termine angeboten: am Samstag, 18. Dezember (17 und 18.30 Uhr), in St. Peter und Paul in Ratingen Mitte und am Sonntag, 19. Dezember (16 und 17.30 Uhr) in St. Bartholomäus in Ratingen-Hösel. Der Komponist Harald Banter hat sein Beisein für das Konzert am 18. Dezember um 18.30 Uhr seinen Besuch angekündigt.