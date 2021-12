Ratingen : Ratinger Schauspieler Jens Hajek ist Co-Autor bei einem Kinderbuch

Der Ratinger Schauspieler Jens Hajek (l.) hat gemeinsam mit Unter-Uns-Kollegin Petra Blossey und Autor Ahmet Özdemir ein Kinderbuch veröffentlicht. Es ist das dritte in der Reihe Ali und Anton. Foto: Jens Hajek/Autoren

Ratingen Viele Fans kennen den Ratinger Jens Hajek als Bauunternehmer Benedikt Huber aus der Serie „Unter uns“. Jetzt zeigt er sich von einer ganz anderen Seite. Er ist Co-Autor eines Kinderbuches, das in diesen Tagen erscheint.

Für den dritten Band erhoffte sich Özdemir Unterstützung von den beiden Unter-Uns-Stars Petra Blossey und Jens Hajek zu erhalten und schrieb sie kurzerhand an. Beide hatten Lust. „Gerade in diesen Zeiten, in denen jede andere Meinung und jede andere Ansicht schnell zur Ausgrenzung führen, denke ich, dass Toleranz wieder gelernt werden muss“, beschreibt Hajek seine Motivation.