Eishockey : Turniererfahrungen zum Abschluss

Ratingen Die Frauen und Kleinschüler der Ratinger Ice Aliens hatten ein straffes Programm bei ihren Turnieren. Die Frauen werden in Bietigheim Dritter, die U11 belegt in Deggendorf Platz vier.

Zum Abschluss der Saison hatte das Frauenteam der Ratinger Ice Aliens eine Einladung zu einem internationalen Turnier nach Pforzheim angenommen und war dort auf den Gastgeber Bietigheim Steelers sowie Teams aus Mannheim , Dortmund , Küsnacht (Schweiz), Luxemburg und Schwenningen getroffen – ein straffer Spielplan an zwei Tagen. In ihrer ersten Partie trafen die Ratinger auf die Maddogs Mannheim und entschieden das Spiel mit 4:2 für sich. Die zweite Begegnung ging gegen den Züricher SC Lions mit 1:3 verloren. Im dritten Spiel des Tages trafen die Ice Aliens auf den zweiten NRW-Teilnehmer, die Eisadler Dortmund. Mit 8:0 gewannen die Ratingerinnen gegen den Liga-Konkurrenten. Das letzte Spiel des Tages ging 1:5 gegen Bietigheim verloren.

Play-offs in der DEL : DEG verliert Spiel drei in München

Somit stand fest, dass die Ice Aliens gegen Mannheim um Platz drei spielen würden. Dieses kleine Finale verlief dramatisch: Mannheim ging in Führung, Ratingen drehte die Partie zum 2:1, um doch den 2:2-Ausgleich zu kassieren. So kam es zum ersten und einzigen Penalty-Schießen des Turniers. Hier hatten die Ratingerinnen das bessere Ende für sich: Julia Glowienka und Sarah Scholl verwandelten sicher, und Pia Surke hielt zwei Mannheimer Versuche. Damit feierten die Frauen einen unerwarteten, aber verdienten dritten Platz.

So gab es in der Vorrunde Niederlagen gegen Deggendorf I, Augsburg und Dresden, zudem ein Unentschieden gegen Buchloe und einen Sieg gegen Deggendorf II. Das bessere Torverhältnis reichte aber zum Einzug in die Play-Offs. Hier trafen die Ice Aliens erneut auf die Augsburger Panther und zeigten ihre beste Leistung des Turniers. Trotz einer weiteren Niederlage ließen sie sich nicht entmutigen, sondern freuten sich auf das folgende Spiel um Platz drei des Turniers auf dem Großfeld. Hier trafen die Ratinger noch einmal auf Deggendorf I, das auf dem für die Aliens ungewohnten Terrain seinen spielerischen Vorteil und die Erfahrungen aus dem Ligabetrieb für sich nutzte. Das Team von Trainer Sebastian Oberem kämpfte gegen die Müdigkeit und den Gegner, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Platz vier am Ende ist dennoch beachtlich.