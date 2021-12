Weihnachtskonzert in St. Suitbertus : Ergreifendes Konzert der Liebfrauenschule

Weihnachtskonzert in St. Suitbertus

Die Liebfrauenschule gab ihre Weihnachtskonzerte in der Suitbertuskirche in Ratingen Süd. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Zeit der Corona-bedingten Stille ist vorbei. Die Liebfrauen-Schüler konnten die Tradition der Weihnachtskonzerte nach einem Jahr Pause fortsetzen.

„Nach der Stille ... endlich Musik“ – so lautete der Titel des diesjährigen Programms der Liebfrauenschule. Mit brennenden Kerzen in den Händen, so zogen die Schülerinnen und Schüler bedächtig durch das Mittelschiff der abgedunkelten St. Suitbertuskirche zum Altarraum ein. Das traditionelle: „Hambali Kale“ (das Licht erleuchte die Nacht) erklang nun im Wechselgesang von allen festlich gekleideten Sängerinnen und Sängern.