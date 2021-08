Kunst in Ratingen : Stadtmuseum will neues Bild ankaufen

Ratingen Das Museum der Stadt möchte das Gemälde „Mosaik“ des Künstlers Driss Ouadahi zum Preis von 10.000 Euro ankaufen. Darüber wird der Ausschuss für Kultur und Tourismus in seiner nächsten Sitzung beschließen.

Driss Ouadahi wurde 1959 in Casablanca geboren und lebt in Düsseldorf. Er studierte von 1984 bis 1987 an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Algier, und daraufhin bis 1994 an der Kunstakademie in Düsseldorf als Meisterschüler bei Michael Buthe. Seit 2019 ist er Lehrbeauftragter an der UdK in Berlin. In seiner künstlerischen Arbeit setzt er sich mit architektonischen Formen im urbanen und suburbanen Raum auseinander und reflektiert darüber hinaus die formalen und sozialen Strukturen von Trabantenstädten und Hochhaussiedlungen.