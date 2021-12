Blickfang in Eggerscheidt : Merkel-Porträt im Jugendtreff

Ein farbenfrohes Gemälde der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel verschönert jetzt den Eggerscheidter Jugendtreff. Geschaffen hat das Porträt die Düsseldorfer Künstlerin und Beuys-Schülerin Karin Bielaczek.

Zwei Monate hat die Malerin an dem Bild gearbeitet, und zwar im Auftrag von Michael Baaske, Leiter des Eggerscheidter Jugendtreffs und Initiator zahlreicher städtischer Gewinnspiele. Angela Merkel hat in ihrer Amtszeit verschiedene Aktionen der Stadt Ratingen persönlich unterstützt und Baaske sogar einmal zu einem Kaffeetrinken in ihr Kanzlerbüro eingeladen. Ein Gastgeschenk aus Ratingen war seinerzeit ein Exemplar der vom Lintorfer Heimatverein alljährlich veröffentlichten „Quecke“.

Angela Merkel selber zeigte sich von dem Bild erfreut und wünschte in einem Schreiben an das Ratinger Jugendamt „... viel Freude mit dem Porträt ...“ - verbunden mit „herzlichen Grüßen aus Berlin, auch an die Künstlerin“. Wer sich das Gemälde im Original ansehen möchte, schaut am besten während der Öffnungszeiten des Jugendtreffs am Hölenderweg 51 vorbei: montags, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr.