Für den Ernstfall : Die Notfalldose kann Leben retten

Erhard Raßloff vom Deutschen Roten Kreuz erklärt, wer die Notfalldose haben sollte und was hinein gehört. Ein Aufkleber an der Innenseite der Eingangstür zeigt den Rettern, wo sie aufbewahrt wird.

Herr Raßloff, Sie stellen Anfang September die Notfalldose im Seniorentreff Ost und im Mehrgenerationentreff in Tiefenbroich vor. Was genau ist diese Notfalldose?

Erhard Raßloff Schnellstmöglich handeln zu können, ist eine wichtige Voraussetzung, um dazu beizutragen, Leben erhalten zu können. Im Notfall ist es wichtig, dass der Ersthelfer oder die Ersthelferin wichtige Informationen über die hilfebedürftige Person sofort bekommt. Dies nicht nur, wenn die Person nicht ansprechbar ist, sondern grundsätzlich, da auch ansprechbare Personen oft lebenswichtige Informationen in einer solchen Lage nicht parat haben. Die Informationen müssen schnell und leicht zugänglich an einem zentralen Ort aufbewahrt werden. Hier hat sich die „Notfalldose“ gut bewährt.

Raßloff Da jede Frau und jeder Mann, egal welchen Alters, in eine lebensbedrohliche Lage kommen kann, gibt es keine spezielle Zielgruppe. Erfahrungsgemäß ist es jedoch so, dass besonders ältere Menschen oder Menschen mit chronischen Erkrankungen vorrangig an die Beschaffung und Bestückung einer solchen Notfalldose denken sollten.