Schlägerei in Ratingen : 45-Jähriger wird bei Schlägerei in West verletzt

West Die Polizei nahm einen 30-jährigen Mann fest, der dringend tatverdächtig ist. Dieser wehrte sich massiv gegen die Feststellung seiner Personalien und griff die Polizeibeamten an.

() Bei einer Schlägerei auf dem Berliner Platz wurde am Sonntagabend ein 45-jähriger Ratinger verletzt. Die Polizei nahm einen 30-Jährigen fest. Zeigen informierten gegen 18.40 Uhr die Polizei über eine Schlägerei auf dem Berliner Platz in Ratingen-West. Beim Eintreffen der Beamten lag ein 45-Jähriger verletzt auf dem Boden und wurde erstmedizinisch versorgt. Eine 62-jährige Zeugin gab an, dass es zwischen zwei anwesenden Gruppen zunächst einen verbalen Streit gegeben habe. Plötzlich sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf der 45-Jährige geschlagen und anschließend zu Boden gegangen sei. Der Ratinger wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.