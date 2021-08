Letzter Klassenverbund : Ehemalige treffen sich 50 Jahre nach dem Abitur

Ratingen Es war die letzte Klasse am Theodor Heuss Gymnasium, die noch im Klassenverbund das Abitur machte. Nach 50 Jahren trafen sich acht der ehemals 15 Schüler wieder.

(RP) Als 15 junge Männer der 13a des damaligen Theodor Heuss Gymnasiums in Ratingen 1971 das Abitur machten, wussten viele von ihnen nicht genau, wie es denn auf dem beruflichen Lebensweg weitergehen sollte. 50 Jahre später gab es denn auch viel zu erzählen, als sich acht Jubilare in Ratingen als Rentner wieder trafen.

Ein großes „Hello“ gab es auch für den bekannten Düsseldorfer Künstler Andreas Techler, der zwar kurz vor dem Abi die Klasse für eine Abenteuerreise in ferne Länder verlassen hatte, mit dem die Ehemaligen aber ein ganz besonderes Erlebnis verbinden. Während in Ratingen eine Grippewelle herrschte, beschlossen die angehenden Abiturienten, sich dieses Ereignis zum eigenen Wohle zunutze zu machen. Sie trafen sich vor dem Unterricht, um dann nur so viele Kameraden in die Schule zu schicken, dass der Unterricht abgesagt werden musste, und auf ging`s mit allerlei Leckereien ausgestattet in Andreas Techlers sturmfreies Zuhause.