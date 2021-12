Nach Prozess in Düsseldorf : Eric Clapton verzichtet auf Ansprüche gegen Frau aus Ratingen

Nach Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf/Ratingen Bei Ebay bot eine Frau aus Ratingen einen Mitschnitt eines Konzertes von Eric Clapton an. Der Fall landete vor Gericht. Nun verzichtet der Musiker auf seine Ansprüche gegen die Frau.

Musiker Eric Clapton (76) verzichtet auf seine Ansprüche gegen eine Frau aus Ratingen bei Düsseldorf . Das hat der Weltstar nun auf seiner Homepage bekanntgegeben. Der Bluesmusiker hatte erst vor wenigen Tagen gegen die 55-Jährige am Düsseldorfer Landgericht einen Sieg davon getragen.Demnach darf die Frau einen Live-Mitschnitt eines Clapton-Konzerts aus dem Jahr 1987 nicht mehr auf Ebay anbieten. Andernfalls drohe ihr ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, so das Gericht (Az: 12 O 164/21).

Die 55-Jährige hatte die Doppel-CD nach dem Tod ihres Ex-Ehemanns bei der Haushaltsauflösung gefunden und bei Ebay für 9,95 Euro zum Kauf eingestellt. Claptons Anwälte hatten die Auktion stoppen lassen, weil es sich um einen illegalen Mitschnitt handele.Vergeblich argumentierte die Frau vor Gericht, dass sie nicht habe ahnen können, dass es sich um einen illegalen Mitschnitt handele. Ihr Mann habe die CD legal in einem Supermarkt erworben. Bisher sind nach Berechnungen ihres Anwalts in dem Streit über 3400 Euro an Mahngebühren, Anwalts- und Gerichtskosten angefallen.