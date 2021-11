Technisches Hilfswerk : Helmut Kellner mit Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet

Der Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) Ratingen engagiert sich seit nunmehr fast 60 Jahren in der Organisation. Seinen Einstand hatte er 1962 bei der Flut in Hamburg.

Helmut Kellner hat das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Der Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) Ratingen empfing den Orden im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat in Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer würdigte im Namen des Bundespräsidenten sein knapp 60 Jahre andauerndes Engagement für das THW und die Allgemeinheit.

Kellner meldete sich im Februar 1962 nach einem Aufruf im Rundfunk am Morgen nach der Flut beim THW-Bezirksverband Hamburg-Mitte. Umgehend wurde er eingekleidet und direkt in den dreitägigen Einsatz geschickt. Es folgte die Grundausbildung an seinem Studienort in Stuttgart. 1965 kehrte Kellner nach Hamburg zurück und setzte sich fortan für ein gutes Miteinander unter allen Organisationen ein. Auch führte er die zwischenzeitlich aus dem THW ausgegliederten Bergungszüge wieder zurück ins THW. Für alle diese Bemühungen wurde ihm als ersten THW-Helfer das Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes verliehen.