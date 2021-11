Oberschlesisches Landedmuseujm : Projekt: Liebfrauenschüler befragen Zeitzeugen

Das Projekt findet im Rahmen der Landesinitiative „Bildungspartner NRW. Museum und Schule“ statt und dauert ein Jahr. Das Museum versteht sich dabei als außerschulischer Lernortg.

Zeitzeugen machen Geschichte greifbar. Davon überzeugen sich die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Liebfrauenschule in Ratingen. Unter Anleitung ihrer Lehrerin Paulina Bednarczyk und dem Museumspädagogen Bartlomiej Ondera befassen sie sich ein Schuljahr lang mit der Zeit des Mauerfalls und beschäftigen sich mit Menschen, die aus Oberschlesien nach NRW aussiedelten.

Bewegende, oft emotionale Augenzeugenberichte vermitteln lebendiges Geschichtswissen. Die Erinnerungen und Berichte von Zeugen werden oft als authentisch, wahrhaftig und unmittelbar geschätzt. Wie kritisch muss man sein bei der Analyse subjektiver Erinnerungen, die zwingendermaßen sehr persönliche Erfahrungen sind? Geschichte hat zahlreiche Perspektiven, viele Ereignisse werden etwa in Polen anders erinnert als in Deutschland und nachfolgenden Genrationen unterschiedlich überliefert. So entstehen verschiedene Narrative.