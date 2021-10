Ratingen : Ratinger Schüler räumen Rheinufer auf

Am Duisburger Rheinstrand packten die Mitglieder des Erasmus+-Projektes des Adam Josef-CüppersBerufskollegs beim RhineCleanUp mit an. Foto: Ada,-Josef-Cüppers Berufskolleg/AJC Berufskolleg

Ratingen Am Duisburger Rheinstrand sammelten die Mitglieder des europäischen Erasmus+-Projektes „Let’s make a move! – 17 steps to a sustainable Europe“ des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs (AJC) beim großen RhineCleanUp Müll.

Sich informieren, sich austauschen und andere informieren über die weltweite Verschmutzung der Meere mit Verpackungsmüll ist wichtig, aber nicht genug. Deshalb packten die 25 Schüler der ersten European Blue School Deutschlands das Problem auch ganz konkret an. Am Duisburger Rheinstrand sammelten die Mitglieder des europäischen Erasmus+-Projektes „Let’s make a move! – 17 steps to a sustainable Europe“ des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs (AJC) beim großen RhineCleanUp 15 Säcke voller Plastikmüll und anderen Unrat. Zu den spektakulärsten Funden zählten ein Fahrrad, ein Computer und eine Campingtoilette. All das wird nun nicht mehr den Rhein hinunter Richtung Nordsee fließen und so der Verschmutzung der Weltmeere entgegenwirken.