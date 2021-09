Ratingen : „Wir brauchen frischen Wind“

Ratingen Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen nutzten die Mitglieder des Vereins Älterer Herren Ratingen für ein gemütliches Beisammensein mit Grillgut und Alt. Sie hoffen auf neue Mitglieder.

Viele Corona-Beschränkungen sind gefallen und das Leben kommt der Normalität immer näher. So auch beim Verein der „Älteren Herren Ratingen 1954“. Jetzt trafen sich die Vereinsmitglieder mit Angehörigen und Freunden bei schönem Spätsommer-Wetter im Lohof in Ratingen zu ihrem diesjährigen Sommerfest . Nach vielen Monaten der Abschottung genossen die Senioren bei Grill und Alt die „neue“ Freiheit.

Das ist für sie von besonderer Bedeutung, denn das Vereinsleben stellt die gemeinsame Begegnung, die Gespräche und den persönlichen Kontakt in den Vordergrund. Ob beim monatlichen Vereinstreffen oder den regelmäßigen Veranstaltungen wie der Maifahrt, dem Herrenabend oder dem Weihnachtsfest. Zusammensein und Feiern ist die schönste Aufgabe der Älteren Herren, die für ihren Verein neue Mitglieder suchen.

„Wir brauchen neuen, frischen Wind im Verein, um unser Vereinsleben interessanter machen zu können“, sagt der 1. Vorsitzende Hannsjörg Lawrenz, der zu den Vereinsversammlungen am letzten Donnerstag im Monat für 16.30 Uhr in die Gaststätte „Dumeklemmer“ einlädt. Der Monatsbeitrag beträgt fünf Euro, im Gegenzug bekommt jeder die Vereinsnadel, die Ausflüge werden für Mitglieder aus der Vereinskasse ebenso wie die Teilnahme an Veranstaltungen wie Herrenabend und Weihnachtsfest. Für Interessierte, die dem Verein „Älterer Herren Ratingen 1954“ beitreten wollen, werden Fragen unter der Telefon 02102/845921 beantwortet.