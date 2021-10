Kreispolizeibehörde Mettmann : Polizei informiert über Ausbildung am Berufskolleg

Nicole Rehmann von der Kreispolizeibehörde Mettmann war gekommen und erläuterte den Interessierten die Wege in den Polizeidienst sowie die Möglichkeiten der Weiterbildung.

Berufsberatung ganz persönlich und nicht online, das war lange Zeit nicht möglich. Kein Wunder also, dass jüngst 25 Schülerinnen und Schüler der Höheren Handelsschule und der Höheren Berufsfachschule Technik des Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg ihre freie Zeit nach der sechsten Unterrichtsstunde für genau so ein Angebot nutzten.

Nicole Rehmann von der Kreispolizeibehörde Mettmann war gekommen und erläuterte den Interessierten die Wege in den Polizeidienst, die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung und ihre Rolle als Landesbeamtin. Einen bleibenden Eindruck hinterließ die freundlich aber bestimmt auftretende Polizeihauptkommissarin bei einer Schülerschaft, die in diesem Schuljahr die Fachhochschulreife anstrebt und vielleicht dann den Weg zur Polizei findet.

„Die Schülerinnen und Schüler waren tief beeindruckt von der Vielfalt der Aufgaben, die stets in einem verlässlichen Team bewältigt werden. Auch überzeugt waren sie von der profunden Ausbildung und der Möglichkeit, sich immer wieder in neuen Gebieten spezialisieren zu können. Ergebnis: Sechs Schüler werden ihre Bewerbung bei der Kreispolizeibehörde einreichen“, stellt Antje Bohnen-Schuttwolff, Abteilungsleiterin der Höheren Handelsschule und Organisatorin der Aktion, zufrieden fest.

Der Veranstaltung ist eingebunden in ein langjähriges Berufsorientierungskonzept der Höheren Handelsschule am AJC. Dabei besuchen an mindestens sieben verschiedenen Tagen, verteilt über die zwei Schuljahre, Vertreter der Wirtschaft oder der Verwaltung das Berufskolleg. Diesmal war es die Polizei, die dann auch Interessierte aus der Abteilung Technik anlockte.

Veranstaltungen wie das Einstellungstesttraining oder die Beratung durch die Bundesagentur für Arbeit laufen im Unterricht ab, aber die Präsentationen der Unternehmen werden als freiwillige Arbeitsgemeinschaften (AG) angeboten. So erhalten die Schüler Einblick in das weite Feld der verschiedenen Branchen der kaufmännischen Berufe. Die Teilnahme an den AGs wird ihnen anschließend bescheinigt, womit sie bei späteren Bewerbungen auch ihre solide Vorbereitung nachweisen können.