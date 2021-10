Verisure : Verisure tritt Global Compact der Vereinten Nationen bei

So sieht es in einem Kontrollraum von Verisure aus. Von dort aus werden Objekte überwacht. Foto: RP/Verisure

Verisure schließt sich damit Tausenden anderen Unternehmen an, die sich verpflichtet haben, verantwortungsvoll zu handeln, um gemeinsam eine Welt zu schaffen, wie sie sich alle wünschen. Der UN Global Compact ist ein Aufruf an Unternehmen in aller Welt, ihre Aktivitäten und Strategien an zehn allgemein anerkannten Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zur Unterstützung der UN-Ziele und -Themen zu ergreifen, die in den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) verankert sind.