Strohmieten-Feuer in der Ehlenbeck : Die Polizei sucht jetzt nach Brandstiftern

Haan Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer an den Strohmieten in der Ehlenbeck vorsätzlich gelegt wurde, von einem oder mehrere Unbekannten. Bei dem Großband waren Samstagnacht mehr als 75 Helfer von Feuerwehr, THW und DRK im Einsatz.

Wie berichtet brannte in der Nacht zum Samstag in der Gruitener Ehlenbeck ein Großteil einer aus rund 400 Pressballen bestehenden Strohmiete. Es dauerte Stunden, bis die Löschkräfte den Brand unter Kontrolle bringen und im Lauf des Samstags schließlich auch vollständig löschen konnten. Hierbei gelang es der Feuerwehr, etwa ein Drittel der Strohmiete vor dem Brand zu retten. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro. Während des Einsatzes verletzte sich zudem ein Feuerwehrmann leicht und musste deshalb zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.