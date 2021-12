Uedemer geehrt : Verdienstkreuz am Bande für Werner van Briel

Uedem Der Bundespräsident hat Uedems langjährigen Bürgermeister für sein kommunalpolitisches und ehrenamtliches Engagement geehrte. Landrätin Silke Gorißen überreichte die Auszeichnung.

(RP) Der Uedemer Werner van Briel ist wegen seines jahrzehntelangen Engagements vor allem im kommunalpolitischen Bereich und in der Entwicklungshilfe mit dem vom Bundespräsidenten verliehenen Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Im Rahmen einer Feierstunde wurde es ihm für sein Lebenswerk von Landrätin Silke Gorißen überreicht.

Werner van Briel ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand war er von 1964 bis 1996 Rektor der Grundschule in Uedem. Von 1996 bis 2004 war er neun Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde. Van Briel begann schon 1969, sich als Ratsmitglied für die Uedem zu engagieren. Von 1973 bis 1979 hatte er den Vorsitz der CDU-Ratsfraktion inne, von 1974 bis 1978 war er Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes. Anschließend, von 1979 bis 1995, war er ehrenamtlicher Bürgermeister – bis er vom Gemeinderat zum hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Uedem gewählt wurde.

Seit 1964 ist Werner van Briel aktives Mitglied des Musikvereins Concordia Uedem. Von 2014 bis 2018 übernahm er trotz seines bereits hohen Alters den Vorsitz und zusätzliche Aufgaben im Vorstand. Bis heute setzt sich van Briel auch intensiv für die Entwicklungshilfe vor allem in Afrika ein. Bis vor wenigen Jahren reiste er häufig und auf eigene Kosten zunächst für den Verein und später für die Stiftung „Aktion Pro Humanität“ in besonders bedürftige Länder wie den Benin und in den Niger, um Projekte vor Ort zu unterstützen. In den letzten Jahren unterstützte er den Vorstand als Kuratoriumsvorsitzender von Deutschland aus bei der Verwirklichung der verschiedenen Projekte und bei der Spendenakquise.

Als im Jahr 2011 in Uedem eine Bürgerstiftung gegründet wurde, war es für Werner van Briel eine Selbstverständlichkeit, sich einzubringen. Er gehört von Beginn an dem Vorstand der Bürgerstiftung an. In der Arbeit der Stiftung erkennt man deutlich die Handschrift van Briels, der allenthalben als besonders unaufgeregt, engagiert und menschlich zugewandt charakterisiert wird. Die Bürgerstiftung Uedem kümmert sich vor allem um die Förderung von Kindern und Jugendlichen und um die Bürger älterer Generationen, die ihm besonders am Herzen liegen.