Fußball, Kreisliga A : Spitzenreiter SSVg Heiligenhaus kassiert erste Niederlage

Deniz Top (rechts) brachte die SSVg in Führung. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus/Ratingen In der Bergischen Kreisliga A gewinnt Wülfrath das Topspiel in Heiligenhaus mit 2:1. In der Düsseldorfer Gruppe jubeln Tiefenbroich und Hösel über ihre Siege, Lintorf spielt remis.

Von Werner Möller

Es lief längst die Nachspielzeit beim Heimspiel der Kreisliga A von Rot-Weiß Lintorf gegen Sportfreunde Gerresheim, die Lintorfer langen völlig verdient 0:1 zurück. Aber dann holte Saliman Atyi noch einen Freistoß heraus, kurz vor dem Gerresheimer Strafraum. Und den zirkelte Gowtham Kugathasan genau in den Winkel. Ein Schuss, der das Eintrittsgeld (die Lintorfer nehmen aber keins) allein wert war. Also 1:1-Endstand. Aus dem Keller zu kommen, dafür reicht der Punktgewinn nicht, aber immerhin setzte RWL ein deutliches Zeichen, dass es beim hochdramatischen Abstiegskampf bleibt. Das Lintorfer Offensivspiel war erneut äußerst schwach. Nur zwei zwingende Chancen wurden erspielt, einmal durch den frei durchgebrochenen Nico Polster kurz vor dem Wechsel und später durch Kugathasan, der frei zum Schuss kam. Aber er verfehlte deutlich (75.). Beim 1:1, da machte er es erheblich besser. Gerresheim war stets klar feldüberlegen, aber Lintorf kann immerhin ein ordentliches Abwehrspiel aufziehen. Herausragend dabei der 19 Jahre alte Leon Weber in der Innenverteidigung. Auch Sven Meyer links und rechts Philipp Weber, beide defensiv, lieferten gute Leistungen ab.

RWL: Apel – Leon Weber, Krüger, Meyer, Hartmann (70. Pandjic), Kugathasan, Polster, Philipp Weber, Schwarzbach, Atyi, Trevo (83. Böschenbröker). Tore: 0:1 Braun (80.), 1:1 Kugathasan (90.+4). Schiedsrichter: Florian Drehmer von SR Eller. Zuschauer: 55.

Tiefenbroichs Vorstandsmitglied David Ziegler liegt derzeit im Krankenhaus. Er musste eine komplizierte Operation hinnehmen. Aber er war stets im Bilde, wie es um seinen ASV im Heimspiel gegen KSC Tesla steht. Und zum 2:0-Heimsieg meint er: "Die drei Punkte tragen mächtig dazu bei, dass ich nun schnellstens wieder gesund werde."

ASV: Frohnhoff – Reisgies, Zur (88. Turay), Osper, Aktag, Hohaus, Argow (65. Mulligan), Kunda, Seker (59. Weisz), Schuller (64. yavuz), Lang. Tore: 1:0 Ali Aktag (69.), 2:0 Yavuz (84.). Schiedsrichter: Marcel Benedix aus Duisburg.

Der SV Hösel hat durch seinen 4:1-Sieg bei der Tusa 06 wieder einen Riesenschritt getan Richtung Tabellenspitze. "Das war der beste Auswärtssieg, seit ich in Hösel bin", sagte dazu Trainer Benny Schröder. Er hat zudem wieder einmal sein goldenes Händchen gezeigt: In der 70. Minute, beim knappen 2:1-Vorsprung, wechselte er Justin Morr ein, und der schoss die Oberbilker dann im Alleingang ab.

SVH: Schwartz – Mohamed, Achröder, Knoche, Mirosvljeviv, Richter (70. Morr), Tkotz, Jessett, Schulze, Kemper, Oldörp. Tore: 0:1 Kemper (15.), 1:1 (16.), 1:2 Kemper (40.), 1:3 und 1:4 beide Morr (75./ 82.). Schiedsrichter: Paul Hagen von RW Lintorf.

Die SSVg Heiligenhaus hat das Topspiel der Bergischen Kreisliga A gegen den engsten Verfolger Rot-Weiß Wülfrath 1:2 (1:0) verloren, es war also die erste Niederlage für den Tabellenführer. "Es war ein würdiges Spitzenspiel, sehr intensiv geführt von beiden Seiten", sagte dazu der SSVg-Coach Daniel Reuter. "Wülfrath war bärenstark, und wir bestimmt nicht schwächer." Seine Elf musste die letzten 20 Minuten in Unterzahl spielen, Antonios Sverkos handelte sich Gelb-Rot ein, als er einen Wülfrather Konter etwas rüde unterbrach. Am Donnerstag spielt die SSVg im Kreispokal um 20 Uhr beim Liga-Konkurrenten TSV Beyenburg.