Frauenhandball, Verbandsliga : TV-Handballerinnen müssen ihre Torfrau unterstützen

Ratingen Die Verbandsliga-Handballerinnen wollen den vierten Heimsieg in Serie einfahren, gegen den Tabellendritten Niederbergischer HC wird es am Samstag aber schwer – vor allem aufgrund der eigenen personellen Situation.

Durch ihre mutigen Auftritte sind die Ratingerinnen am Europaring nach wie vor ungeschlagen. Dass am Samstag (17.30 Uhr) mit dem Niederbergischen HC (NHC) ein Spitzenteam kommt, nimmt der TV sehr ernst. „Ich habe den NHC beobachtet, als er bei der SSG/HSV Wuppertal knapp mit 24:27 verloren hat“, sagt Höfig. „Zwar hat der NHC lange geführt, aber am Ende zu viele Fehler gemacht. Die Würfe waren in der Schlussphase etwas schwächer als die der Wuppertalerinnen.“

In bislang zwei Trainingseinheiten mit der Ersten Mannschaft konnte sich Wagner in Teilen an das höhere Tempo gewöhnen. „Wir müssen jetzt auf unsere Heimstärke aufbauen, um die neue Situation zu meistern“, fordert Höfig. „Die Mädels sollten zehn Prozent mehr in der Deckung zeigen, um Lea besser zu unterstützen. Wir müssen den Ehrgeiz beweisen, so wenige freie Bälle aufs Tor wie möglich zuzulassen.“ Weil neben den Rechtsaußen Carolin Mentzen und Alina Baumgart auch Katharina May (Rückraum Mitte) verletzungsbedingt ausfällt, ist die Personallage durchaus angespannt. Trotzdem strebt Ratingen seinen vierten Heimsieg an.