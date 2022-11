Eishockey, Regionalliga : „In Summe sehe ich uns fast am Limit“

Trainer Frank Gentges fordert volle Konzentration und harte Arbeit von den Ratinger Ice Aliens.

Ratingen Trotz des guten Saisonstarts, der die Tabellenführung in der Eishockey-Regionalliga und einen Sieg gegen den Favoriten Neuwied brachte, bleibt Frank Gentges als Trainer der Ratinger Ice Aliens zurückhaltend. Die Gründe dafür.

Für die Ratinger Ice Aliens steht am Sonntag ab 18 Uhr in der Eishockey-Regionalliga das Rückspiel gegen den Neusser EV in der Eissporthalle am Sandbach an. Bei ihrem ersten Saisonauftritt in Neuss legten die Ice Aliens los wie die Feuerwehr und führten schon nach dreieinhalb Minuten mit 2:0. Im zweiten Drittel verloren sie den Faden, den sie aber schon im letzten Abschnitt wiederfanden. Mit einem 6:2-Erfolg fuhren sie damals zurück an den Sandbach.

Nach Möglichkeit soll das Team von Trainer Frank Gentges dieses Mal durchgängig konzentriert bleiben und die nächsten drei Punkte einfahren. Mit dem NEV kommt der aktuelle Tabellendritte zum Spitzenreiter. Die Neusser haben sich zu Beginn der Saison etwas schwergetan, sind nun aber gut in Schwung gekommen. Mit drei Siegen und einem ausgeglichenen Torverhältnis stehen sie einen Platz vor den Luchsen Lauterbach, die die gleiche Punktzahl haben. NEV-Trainer Sebastian Geisler sah nach einem Sieg über Lauterbach eine Niederlage in Wiehl und bedauert die immer noch fehlende durchgängige Konstanz seines Teams. „Wir wollen uns am Sonntag wieder deutlich besser präsentieren und an die Leistungen der Spiele zuvor anknüpfen“, geht er die Aufgabe in Ratingen an. Dabei muss er auf mehrere verletzte Spieler verzichten.

Ein Viertel der Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga ist nun absolviert, die Ratinger Ice Aliens sind Tabellenführer vor dem eigentlichen Top-Favoriten EHC Neuwied, den sie zuletzt daheim 4:2 besiegten. Zeit für eine Zwischenbilanz, findet der Klub, und hat ein Interview mit seinem Trainer Gentges geführt. Der 57-Jährige über...

... den bisherigen Saisonverlauf und die Aussichten: „Damit bin ich sehr zufrieden, und damit meine ich nicht nur die Spiele und den Tabellenstand. Es ist aber nicht mehr als eine Momentaufnahme. Der aktuelle Erfolg hängt von gewissen Faktoren ab, und ich hoffe, dass diese Dinge auch so beibehalten werden Ich weiß genau, von welchen Faktoren Erfolg abhängt. Setzt die Mannschaft die Vorgaben weiterhin in der aktuellen Form um, können wir ein bisschen weiter nach oben schauen, wenn nicht, kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Es ist zu sehen, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann.“

... seine ersten Erfahrungen in dieser Spielklasse: „Fakt ist, dass die Regionalliga sportlich und wirtschaftlich unglaublich weit von der Oberliga entfernt ist. Zwischen keinen anderen Ligen besteht ein so großer Unterschied wie zwischen Ober- und Regionalliga, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich. Was die Teams betrifft, bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass Neuwied der absolute Favorit ist, danach sehe ich Dortmund und Lauterbach, wobei ich uns außen vorlasse.“

... den Ratinger Kader: „Vor der Saison haben einige Spieler, darunter auch drei Leistungsträger, den Klub verlassen. Innerhalb der Saison haben mit Simon Migas und Luc Mansfeld zwei weitere Spieler aus beruflichen beziehungsweise zeitlichen Gründen aufgehört, und das werden mit Sicherheit nicht die letzten sein. Mit Francesco Lahmer, der in den beiden letzten Saisons schon über einen längeren Zeitraum nicht gespielt hat und sich jetzt erst einmal eine Baby-Pause nimmt, verabschiedet sich der nächste Spieler. Das sind aber ganz normale Dinge, und insbesondere in der Regionalliga, wo die Spieler in Vollzeit einem normalen Job nachgehen, wird es in der heutigen Zeit immer schwerer, Arbeit, Familie und das Hobby Eishockey zu kombinieren. Auf das Mannschaftsgefüge haben diese Abgänge überhaupt keine negativen Auswirkungen. Diese Abgänge schaden uns nicht, die wichtigen und entscheidenden Spieler sind alle noch da. Wichtig für uns ist, dass wir diese Abgänge mit neuen und besseren Spielern kompensieren. Die Mannschaft zu verbessern ist ein stetiger Prozess, und da müssten wir sicherlich den einen oder anderen Spieler noch tauschen.“

Zur Person Das ist Aliens-Trainer Frank Gentges Geboren: 25. Februar 1965 in Kempen Stationen als Trainer und Manager: Grefrath Panthers, Blue Lions Leipzig, Krefelder EV Pinguine DNL, Nijmegen Devils (Niederlande), EHC Dortmund Elche, Löwen Frankfurt, Königsborner Bulldogs, ESC Moskitos Essen und ab November 2019 Nijmegen Devils Stationen als Spieler: Als Siebenjähriger begann der spätere Verteidiger beim Grefrather EC, es folgten die Stationen Krefeld und Landshut, ehe er mit 16 Jahren seinen ersten Profi-Vertrag in Krefeld unterschrieb. Er bestritt 94 Länderspiele für die Deutsche Nationalmannschaft und nahm an mehreren Welt- und Europameisterschaften teil.

... das Verbesserungspotenzial: „Verbessern kann man sich immer und überall. Um an Stellschrauben zu drehen, muss man aber auch die Möglichkeiten dafür haben. Die erste Maßnahme wäre, den Kader personell entsprechend zu verstärken, aber dafür fehlt das nötige Geld. Die zweite Maßnahme ist, sich durch Training und entsprechende Maßnahmen zu verbessern. Dafür fehlen aber in Ratingen die entsprechenden Trainingszeiten, die auf die Vollzeit-Jobs der Spieler abgestimmt sind. Dadurch fehlt folglich auch die entsprechende Trainingsbeteiligung. In Summe sehe ich uns unter den gegebenen Bedingungen schon fast am Limit. Jedenfalls waren wir in beiden Spielen gegen Neuwied am aktuellen Limit.“

... über Dortmund und Lauterbach, gegen die die Aliens noch nicht gespielt haben: „Es werden zwei ganz schwere Aufgaben für uns. Wenn man an der Tabellenspitze steht, wird dich keiner mehr unterschätzen, jedes Team wird hoch fokussiert gegen uns ins Spiel gehen. Folglich müssen auch wir absolut fokussiert und motiviert jedes Spiel angehen.“

