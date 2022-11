Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve bleibt personell arg gebeutelt

Torwart Ole Brandt ging bei 04/19 II in den Sturm. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Beim 0:5 daheim gegen den Tabellenzweiten Vogelheim ist Ratingen 04/19 II erneut nicht konkurrenzfähig und verliert zum zehnten Mal. Trainer Ali Basboga hofft auf Verstärkungen, kurz- und mittelfristig.

Vorgenommen hatte sich Ratingen 04/19 II, an die ansprechende Leistung beim 3:3 im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga beim Heisinger SV vor einer Woche nun auch gegen den Vogelheimer SV anzuknüpfen, aber der Tabellenzweite machte beim Abstiegskandidaten schnell Nägel mit Köpfen: Nach rund einer halben Stunde stand es schon 0:3 aus Sicht der Hausherren im Sportpark, die dem gepflegten Spiel der Gäste recht hilflos gegenüberstanden. Da Trainer Ali Basboga in Halbzeit zwei alle zur Verfügung stehenden Akteure einwechselte, wurde es am Ende noch deutlicher: Mit 0:5 (0:3) gab es die zehnte Saisonniederlage.