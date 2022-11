Handball: Oberliga und Verbandsliga : TuS mit Selbstvertrauen und Rippelmeier

Joshua Rippelmeier (links) ist neu beim TuS 08 Lintorf, Pressewart Hajo Pfeiffer begrüßt ihn. Am Samstag kann der Rückraumspieler in Geistenbeck sein Debüt geben. Foto: TuS 08

Ratingen/Lintorf/Angermund Die Handballer des TuS 08 Lintorf treten in der Oberliga in Geistenbeck an – mit neuem Mut und neuem Spieler, Angermund kann auf die ersten Zähler hoffen. In der Verbandsliga spielen die Reserven von TuS und „Interaktiv“ am Sonntag erst spät.

Im Oberliga-Gastspiel bei Handball Oppum am Samstagabend um 20 Uhr, Scharfstraße in Krefeld, sollte das Schlusslicht TV Angermund eigentlich nicht chancenlos sein. Die Gastgeber sind Drittletzter und werden nach ihren bisherigen Vorstellungen größte Probleme haben, die Liga zu halten. Wie freilich auch der noch punktlose Letzte TVA, aber dem war das schon in der Sommerpause nach dem Verlust der praktisch gesamten Mannschaft bestens bekannt. Vielleicht gelingt den Blau-Weißen in der Nachbarstadt ein Paukenschlag. Oppum hat eigentlich nur zwei wirklich gute Werfer: Max Dierkes und den Linkshänder Florian Krantzen. Die gilt es, halbwegs zu kontrollieren. Dann wäre viel erreicht.

Beim TuS 08 Lintorf ist alles klar mit dem Zugang Joshua Rippelmeier, der 26 Jahre alte Fast-Zweimeter-Hüne kann am Samstagabend im Spiel beim TV Geistenbeck mitwirken (19.30 Uhr, Mönchengladbach, Realschulstraße). Die Spielberechtigung ist rechtzeitig eingetroffen, im Training war er mit viel Eifer dabei, und nun hoffen alle im grün-weißen Umfeld, dass der von Adler Königshof gekommene Rückraumwerfer auf Anhieb eine Verstärkung bedeutet. Die ersten fünf Spiele dieser Saison hat er für den Gruppenrivalen aus Krefeld bestritten, und nun muss abgewartet werden, ob er gleich eine wirkliche Verstärkung bedeutet. Laufwege, freisperren, all das muss erst einmal gelingen. Nicht dabei in Mönchengladbach ist Sebastian Thole, er kann auch noch nicht trainierten (Handverletzung), und so wird gehofft, dass er nach der dreiwöchigen Herbstpause erstmals wieder dabei ist. Dann, am 26. November, kommt der TV Angermund an den Breitscheider Weg. Auch Linksaußen Mark Pfeiffer, der nun erst freigetestet wurde, fällt in Geistenbeck aus.

Die Gastgeber sind Tabellensechster, 9:5 Punkte, und der TuS Lintorf hat endlich den Keller durch den Heimsieg über Handball Oppum verlassen (Platz elf, 4:10 Punkte). Die Abstiegszone aber droht erneut bei einer Niederlage und einem unglücklichen weiteren Saisonverlauf. Pressewart Hajo Pfeiffer sagt dazu: „Wenn wir wieder wie zuletzt im Oppum-Heimspiel in der zweiten Halbzeit auftreten, dann sind wir auch in Geistenbeck nicht chancenlos. Dieser Sieg zuletzt hat allen viel Selbstvertrauen gegeben. Das war im Training gut zu erkennen.“ Die ersten drei Auswärtsspiele des TuS 08 gingen alle klar verloren.

Die Lintorfer Verbandsliga-Reserve muss zur TG Cronenberg, am Sonntag um 17.30 Uhr, in die recht unbekannten Halle „Gathe 2“. Sonst spielen die Cronenberger in Küllenhahn, diese Heimhalle ist aber anderweitig besetzt. Deshalb baten die Gastgeber auch um Spielverlegung, aber auch das war nicht durchsetzbar. Nun also in einer Halle, in der Harz nicht gestattet ist. Cronenberg steht im sicheren Mittelfeld, Platz sechs, 8:6 Punkte, und sollten die Lintorfer, die bisher auswärts noch nichts holen konnten, diesmal gewinnen, würden sie gleichziehen. „Aber Cronenberg ist klarer Favorit“, sagt Hajo Pfeiffer. „Nur gut, dass wir völlig entspannt dorthin fahren können. Das hat uns der enorm wichtige Heimsieg über Schwarz-Weiß Essen eingebracht.“