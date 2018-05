Lokalsport: Spiele der Goose Necks fallen ins Wasser

Ratingen Der Baseball-Zweitligist darf gegen Tabellenführer Dortmund nur drei Innings spielen - dann setzt der Regen ein.

Beim zweiten Doppelspieltag innerhalb von sieben Tagen wollten die Gänse gegen die Dortmund Wanderers Revanche nehmen. Eine Woche zuvor verlor die Herrenmannschaft der Ratinger Baseballer beide Begegnungen deutlich (7:3, 6:2). Im Vorfeld der beiden Partien gegen den aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga Nord-West kündigte Spielertrainer Malte Kuklan an, "in den Schlagkäfig zu gehen", um die mangelnde Durchschlagskraft seiner Mannschaft zu beheben.

Im dritten Inning wurde die erste Begegnung zwischen den Ratingern und den Gästen aus Dortmund abgebrochen. Für Malte Kuklan war die Entscheidung der Unparteiischen, nicht weiter zuspielen, die einzig richtige. Durch Pfützenbildung "an den entscheidenden Stellen des Fields kommt kein vernünftiges Spiel mehr zustande". Einen Nachholtermin für beide ausgefallenen Begegnungen gibt es bislang nicht. Malte Kuklan rechnet jedoch damit, dass beide Spiele am Ende der Saison nachgeholt werden. Da die 2.Bundesliga aufgrund des Länderpokals am Wochenende pausiert, haben die Gänse zwei Wochen Zeit, sich auf den nächsten Gegner, die Neunkirchen Nightmares, vorzubereiten, die Ende Mai nach Ratingen reisen werden. Bis dahin will Kuklan mit seinem Team weiter "das Schlagen üben und auf besseres Wetter hoffen".