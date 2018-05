Lokalsport: Dietz darf gegen die Besten reiten

Ratingen Die Ratinger Nachwuchsreiterin geht mit 16 anderen Teilnehmern beim großen Turnier in Wiesbaden an den Start.

Wer in große Hufspuren treten will, braucht eine große Chance. Deutschlands beste U25-Springreiter bekommen genau diese Chance beim Internationalen Wiesbadener Pfingstturnier. Dort steigt der U25-Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport und der Familie Müter. Die Teilnehmer für die zweite Etappe des Springpokals stehen fest, darunter die 21-jährige Ratingerin Theresa Dietz mit ihrem Erfolgspferd Carefino. "Alleine für Wiesbaden nominiert zu werden, als eine von insgesamt 17 Teilnehmern, ist schon ein unglaublicher Erfolg. Es gibt so viele gute U25-Reiter in Deutschland, die auf eine solche Chance hoffen", sagt Dietz überglücklich.