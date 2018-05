Lokalsport: Golf: Hösel überrascht mit Sieg am ersten Spieltag

Ratingen Der Saisonauftakt der Deutschen Golf-Liga hat bei den Herren in der Nord-Staffel einen sehr überraschenden Ausgang gefunden. Der Sieg von Aufsteiger GC Hösel ist überraschend, denn der Vorsprung betrug am Ende satte elf Schläge auf Gastgeber und Titelverteidiger Hubbelrath.

Christian Niesing, Coach des Aufsteigers, strahlte trotz des schlechten Wetters über das ganze Gesicht, machte aber sehr deutlich, dass sein Team nun auf keinen Fall abheben wird: "Ich habe vorher gesagt, dass wir überglücklich wären, wenn wir die Klasse erhalten können. Genau das denken wir auch weiterhin, auch mit diesen fünf Punkten. Den ersten Spieltag haben wir gut gemeistert. Heute war ich sehr zufrieden damit, wie das Team reagiert hat. Nach vier Bahnen sah es finster aus, denn wir sind extrem schlecht gestartet. Dass die Jungs die Scores danach gehalten haben, war gut. Die Bäume wachsen so auch nicht in den Himmel." Nach den Einzeln hatte Hösel bereits deutlich in Front gelegen.

Der erste Spieltag hat auch die Erkenntnis gebracht, dass offenbar die Karten in dieser Saison ganz neu gemischt werden. Meister, Titelverteidiger und Gastgeber GC Hubbelrath hatte sich für seinen Heimspieltag sicher in den Einzeln einiges mehr vorgenommen, erreichte am Ende aber mit den besten Vierern noch Platz zwei und verhinderte damit einen Fehlstart. Profi Max Kieffer konnte für sein Hubbelrather Team nicht die Akzente setzen, die er selber gerne gesehen hätte. Am 26. und 27 Mai treten die Herren zum zweiten Spieltag in Frankfurt an.