Handball: SGR: Keeper Schmidt fällt aus

Jascha Schmidt plagt eine Verletzung an der rechten Hand. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Torhüter fällt lange aus – angefangen beim Spiel in Köln (Sa. 18.30 Uhr)

Nach drei Spielen ohne Sieg will die SG Ratingen wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. Samstag Abend (18.30 Uhr) ist der Handball-Regionalligist beim TV Jahn Köln-Wahn zu Gast, der aktuell mit 16:22 Punkten auf Platz neun liegt. „Natürlich würden wir gerne die Punkte mitnehmen“, sagt SG-Trainer Marcel Müller: „Wir haben weiter daran gearbeitet, dass die neuen Spieler gut angebunden sind ins Angriffsspiel. Ich hoffe, dass das Spiel in Aldekerk ein Ausrutscher war.“