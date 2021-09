Handball, Regionalliga : „interaktiv Handball“ hat jungen Neusser HV zu Gast

„interaktiv“-Übungsleiter Ace Jonovski erwartet einen jungen Neusser HV. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Am ersten Spieltag der Handball-Regionalliga Nordrhein gewannen beide knapp, am Samstag treffen „interaktiv Handball“ und der Neusser HV in Ratingen aufeinander. Den Gastgebern wird wohl Torwart Denis Karic fehlen.

Nach dem hart erkämpften, aber letztlich verdienten 29:28 (15:13)-Auftakterfolg beim TV Rheinbach am ersten Spieltag der Regionalliga Nordrhein, will „interaktiv Handball“ am Samstag (18 Uhr, Gothaer Straße) direkt die nächsten beiden Zähler einfahren. „Aber das wird nicht einfach“, sagt Trainer Ace Jonovski mit Blick auf den kommenden Gegner. Denn im Neusser HV gastiert „eine gute, junge und körperlich starke Mannschaft“ bei den Ratingern. Nicht umsonst sagt der „interaktiv“-Übungsleiter: „Das wird ein schwieriges Spiel, wir müssen von Anfang an Gas geben. Wenn wir das schaffen, bin ich optimistisch.“ Die Neusser, die den Altersschnitt ihres Teams mit 22 Jahren angeben, haben am ersten Spieltag ebenfalls knapp gewonnen: gegen den OSC Rheinhausen mit 23:22.

Im Vergleich zur Vorwoche geht „interaktiv Handball“ voraussichtlich personell unverändert in die Begegnung, fehlen würde dann erneut Torwart Denis Karic. „Der Rest des Kaders ist fit. Wir müssen uns natürlich immer weiter steigern und weiter arbeiten. Aber wir haben eine gute Form, und das wollen wir auch gegen Neuss zeigen“, sagt Jonovski.

(RP)